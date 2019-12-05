Автодром «Игора Драйв» примет этап чемпионата мира по ралли-кроссу
В ФИА опубликовали календарь сезона-2020 чемпионата мира по ралли-кроссу. В расписании значится этап на новом автодроме «Игора Драйв», который расположен в окрестностях Санкт-Петербурга. Этап пройдёт с 18 по 19 июля. Правда, в примечании сказано: «При условии достижения соглашения с промоутером и омологации трассы».
Календарь сезона-2020 чемпионата мира по ралли-кроссу
18-19 апреля — Испания, Барселона
2-3 мая — Португалия, Монталегри
16-17 мая — Бельгия, Спа-Франкоршам
13-14 июня — Норвегия, Хелль-Ланке
4-5 июля — Швеция, Ёльес
18-19 июля — Россия, Санкт-Петербург
1-2 августа — Германия, Нюрбургринг
5-6 сентября — Франция, Лоэак
19-20 сентября — Латвия, Рига
30-31 октября — ОАЭ, Абу-Даби
14-15 ноября — ЮАР, Кейптаун.
В женском чемпионате W Series официально подтвердили этап в Санкт-Петербурге
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