Автодром «Игора Драйв» примет этап чемпионата мира по ралли-кроссу

В ФИА опубликовали календарь сезона-2020 чемпионата мира по ралли-кроссу. В расписании значится этап на новом автодроме «Игора Драйв», который расположен в окрестностях Санкт-Петербурга. Этап пройдёт с 18 по 19 июля. Правда, в примечании сказано: «При условии достижения соглашения с промоутером и омологации трассы».

Календарь сезона-2020 чемпионата мира по ралли-кроссу

18-19 апреля — Испания, Барселона

2-3 мая — Португалия, Монталегри

16-17 мая — Бельгия, Спа-Франкоршам

13-14 июня — Норвегия, Хелль-Ланке

4-5 июля — Швеция, Ёльес

18-19 июля — Россия, Санкт-Петербург

1-2 августа — Германия, Нюрбургринг

5-6 сентября — Франция, Лоэак

19-20 сентября — Латвия, Рига

30-31 октября — ОАЭ, Абу-Даби

14-15 ноября — ЮАР, Кейптаун.