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Автодром «Игора Драйв» примет этап чемпионата мира по ралли-кроссу

Автодром «Игора Драйв» примет этап чемпионата мира по ралли-кроссу
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

В ФИА опубликовали календарь сезона-2020 чемпионата мира по ралли-кроссу. В расписании значится этап на новом автодроме «Игора Драйв», который расположен в окрестностях Санкт-Петербурга. Этап пройдёт с 18 по 19 июля. Правда, в примечании сказано: «При условии достижения соглашения с промоутером и омологации трассы».

Календарь сезона-2020 чемпионата мира по ралли-кроссу

18-19 апреля — Испания, Барселона
2-3 мая — Португалия, Монталегри
16-17 мая — Бельгия, Спа-Франкоршам
13-14 июня — Норвегия, Хелль-Ланке
4-5 июля — Швеция, Ёльес
18-19 июля — Россия, Санкт-Петербург
1-2 августа — Германия, Нюрбургринг
5-6 сентября — Франция, Лоэак
19-20 сентября — Латвия, Рига
30-31 октября — ОАЭ, Абу-Даби
14-15 ноября — ЮАР, Кейптаун.

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