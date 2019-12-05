Болельщики «Феррари» разуверились в Феттеле

Луиджи Форнито, президент фан-клуба «Феррари» в Кёльне, негативно охарактеризовал выступления Себастьяна Феттеля в сезоне-2019. Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, проиграл сезон 22-летнему напарнику Шарлю Леклеру, дебютировавшему в составе «Феррари».

«Себ совершил много ошибок, и его заслуженно лишили статуса первого пилота команды. Скорее всего, он уже не станет чемпионом мира в составе «Феррари».

Команде стоит определиться с тем, кто станет первым пилотом, чтобы взять титул в личном зачёте в следующем году», — приводит слова Форнито GrandPX.news.

Феттель выступает в «Феррари» с 2015 года. Все чемпионства он завоевал в составе «Ред Булл», который не отдал соперникам ни одного титула в период с 2010 по 2013 год.