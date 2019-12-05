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Антонини: когда Росберг приезжал в Маранелло, об этом тоже никто не знал

Антонини: когда Росберг приезжал в Маранелло, об этом тоже никто не знал
Авто / Формула-1 0

Бывший глава пресс-службы «Феррари» Альберто Антонини поделился мнением о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в команду из Маранелло.

«По правде говоря, я не могу сказать, насколько много правды в слухах о том, что Льюис Хэмилтон может перейти в «Феррари». Но я с уверенностью могу сказать, что раньше появление подобных историй было связано с желанием определённых людей того, чтобы эти слухи распространились. Когда Нико Росберг приезжал, скажем так, с визитом в офис в Маранелло, об этом тоже никто не знал», — приводит слова Альберто Антонини Formula Passion.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном переходе пилота «Мерседеса», шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в сезоне-2021, когда в силу вступит новый технический регламент.

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