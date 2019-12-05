В «Газпроме» опровергли информацию о возможном спонсорстве команды Формулы-1
Российская компания «Газпром» опровергла информацию, что планирует стать главным спонсором одной из команд Формулы-1.
«В сообщении GPToday написано одновременно «может стать» и «планирует стать». Конечно, может, мы все можем. Но вот «планирует стать» — нет, не планируем», — приводит слова официального представителя компании Сергея Куприянова ТАСС.
Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» планирует прийти в Формулу-1 в качестве титульного спонсора одной из команд. Таким коллективом может стать либо «Рено», либо «Торо Россо», который с сезона-2020 будет называться «Альфа Таури» и за который выступает россиянин Даниил Квят.
В 2002 и 2003 годах компания спонсировала команду Формулы-1 «Минарди», после чего ушла из чемпионата.
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