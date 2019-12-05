Экклстоун: у меня нет наследия, я буду забыт
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун не считает, что оставил большой след в автоспорте. По его словам у него нет никакого наследия и в скором времени он будет забыт.
«У меня нет никакого наследия. Я исчезну и буду забыт через несколько месяцев, как и большинство людей. Никто не будет меня помнить. Мир движется дальше. Случаются новые вещи, появляются новые люди. Мир очень быстро меняется, даже быстрее, чем 20 лет назад», — приводит слова Экклстоуна Motorsport Week.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии поменяли вектор развития и расширили его календарь. В следующем году в Ф-1 появятся Гран-при Нидерландов и Гран-при Вьетнама.
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