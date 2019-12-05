«Мерседес» заплатит рекордный взнос за участие в Ф-1 в следующем году

Руководство «Мерседеса» вынуждено будет заплатить рекордный взнос за участие в чемпионате Формулы-1 в 2020 году, сообщает Motorsport. В завершившемся сезоне немецкая команда за 21 этап набрала 739 очков в Кубке конструкторов. Это не является абсолютным рекордом, но, с учётом подорожания балла в чемпионате, сумма взноса станет самой большой в истории. Чемпиону каждое очко обходится в $ 6677.

В итоге «Мерседесу» придётся заплатить взнос в размере почти $ 5,5 млн. Второе место по расходам на взнос в качестве участника чемпионата будет у «Феррари» — $ 3,3 млн. «Ред Булл» заплатит за участие $ 2,8 млн.

Меньше других за участие в следующем сезоне потратит «Уильямс». Команда из Гроува должна внести $ 560 тыс.