Абитебуль назвал шинные правила в квалификации глупыми и призвал их отменить

Глава «Рено» Сириль Абитебуль недоволен нынешними правилами квалификации. По словам функционера, пилоты, не прошедшие в третий сегмент, имеют явное преимущество из-за права выбора комплекта шин на старте. Абитебуль призвал отменить это положение регламента.

«В Абу-Даби гонка прошла по ужасному сценарию. Да, мы сохранили пятое место в Кубке конструкторов, но опять-таки, мы увидели, как работает глупое правило старта, которое даёт преимущество тем, кто начинает гонку позади.

На заседании Стратегической группы все согласились с тем, что оно глупое. Но когда дело доходит до голосования, все забыли о договорённости и вернулись к прошлому. Честно говоря, был очень раздражён этим.



Существует лобби топ-команд и их младших партнёров, которые пытаются остановить изменения. Это правило было инициировано, чтобы защитить топ-команды. Оно глупое и должно исчезнуть, но никто ничего не хочет делать и меня это злит", — приводит слова Абитебуля Autosport.

