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Квята поставили вровень с Хэмилтоном и Леклером

Квята поставили вровень с Хэмилтоном и Леклером
Авто / Формула-1 0

Российский автогонщик Роман Русинов, который в 2015 году выиграл чемпионат мира по гонкам на выносливость в классе LMP2, включил соотечественника Даниила Квята, выступающего за «Торо Россо», в топ-3 самых талантливых гонщиков Формулы-1.

«На мой взгляд, Даня входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в Формуле-1 наряду с Хэмилтоном и Леклером. Хотелось бы видеть его в топовой машине, хотя даже в болиде «Торо Россо» он очень хорошо проявил себя, показал прекрасные результаты в ряде гонок.

За этот сезон Квят заслужил четыре с плюсом. Надеюсь, в следующем году машина вновь позволит ему бороться за самые высокие места», — приводят слова Русинова «Известия».

В 2019 году Квят стал 13-м по итогам сезона, набрав 37 очков. Лучшим результатом россиянина стало третье место в дождевой гонке в Германии. Сезон-2020 он также проведёт в «Торо Россо», который сменит название на «Альфа Таури».

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