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Уэббер дал прогноз на следующий сезон Формулы-1

Уэббер дал прогноз на следующий сезон Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер рассказал, кто каких достижений, по его мнению добьётся в сезоне-2020. По мнению австралийца, у «Феррари», за которую выступают Шарль Леклер и Себастьян Феттель, неплохие шансы на победу в Кубке конструкторов, а вот в личном зачёте победит Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес».

«Если Леклер и Феттель смогут хотя бы регулярно зарабатывать очки, думаю, позиции «Феррари» будут очень хорошо выглядеть в Кубке конструкторов. Но в целом в ходе сезона, считаю, Льюис докажет своё превосходство в чемпионате.

Очень интересно будет посмотреть, сумеет ли Хэмилтон повторить достижение Шумахера по количеству титулов, когда ему придётся сражаться с Леклером и Ферстаппеном», — приводит слова Уэббера GrandPX.news.

В сезоне-2019 Хэмилтон стал шестикратным чемпионом Формулы-1, а «Мерседес» завоевал шестой подряд Кубок конструкторов.

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