Мик Шумахер нацелился попасть в Формулу-1 в 2021 году

20-летний Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, заявил, что его цель — стать призовым пилотом Ф-1 в 2021 году. Сезон-2020 немец проведёт в Формуле-2, где его напарником по команде Prema станет российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион европейской Формулы-3.

«Уверен, Формула-1 отличается от того, что я себе о ней представляю. Там больше ресурсов, нужно больше готовиться, больше работать над техникой, чаще общаться с механиками. Но я хочу этого.

Именно поэтому я каждый день так усердно работаю. Я учусь, но мне нравится учиться.

Если я смогу попасть в Формулу-1 в 2021-м, у меня будет преимущество, так как я проведу сезон, пилотируя машину на 18-дюймовых колёсах. Моя цель — Ф-1, поэтому я намерен стать чемпионом Формулы-2 в 2020 году», — цитирует Шумахера GrandPX.news.