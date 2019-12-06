Мик Шумахер нацелился попасть в Формулу-1 в 2021 году

20-летний Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, заявил, что его цель — стать призовым пилотом Ф-1 в 2021 году. Сезон-2020 немец проведёт в Формуле-2, где его напарником по команде Prema станет российский гонщик Роберт Шварцман, действующий чемпион европейской Формулы-3.
«Уверен, Формула-1 отличается от того, что я себе о ней представляю. Там больше ресурсов, нужно больше готовиться, больше работать над техникой, чаще общаться с механиками. Но я хочу этого.
Именно поэтому я каждый день так усердно работаю. Я учусь, но мне нравится учиться.
Если я смогу попасть в Формулу-1 в 2021-м, у меня будет преимущество, так как я проведу сезон, пилотируя машину на 18-дюймовых колёсах. Моя цель — Ф-1, поэтому я намерен стать чемпионом Формулы-2 в 2020 году», — цитирует Шумахера GrandPX.news.
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