Шварцман и Мазепин закончили день в тройке на тестах Формулы-2

Российские гонщики Формулы-2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали вторым и третьим соответственно в дневной сессии второго дня тестов в Абу-Даби. Быстрее них оказался только Луи Делетраз, который и вчера, 5 декабря, показал наилучшее время по итогам дня.
Ещё один российский гонщик Артём Маркелов показал восьмое время.
Результаты второго дня тестов Ф-2 (дневная сессия)
1. Луи Делетраз (Charouz) — 1.50,124 (44 круга)
2. Роберт Шварцман (Prema) — +0,052 (29)
3. Никита Мазепин (Carlin) — +0,511 (27)
4. Педро Пике (Charouz) — +0,688 (47)
5. Ральф Бошунг (MP) — +0,745 (24)
6. Фелипе Другович (MP) — +1,010 (33)
7. Юки Цунода (Carlin) — +1,051 (29)
8. Артём Маркелов (HWA) — +1,412 (33)
9. Джулиано Алези (Carlin) — +1,555 (44)
10. Марино Сато (Trident) — +1,753 (30).
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