Честер покинул пост технического директора «Рено»

Ник Честер больше не является техническим директором «Рено», сообщает пресс-служба французской команды. Энстоун проводит реструктуризацию технического департамента, в связи с чем осуществляются и кадровые перестановки. Теперь Честер на протяжении нескольких месяцев не сможет сотрудничать ни с одной из команд Формулы-1.

«На протяжении 19 лет я получал удовольствие от работы с невероятно талантливой и преданной своему делу группой людей. Я жду новых вызовов и желаю всей команде всего наилучшего в будущем», — сказал Честер.

«Ник был ключевой фигурой в Энстоуне почти 20 лет. Его страсть к команде никогда не ослабевала, даже невзирая на очень трудные времена. В последние годы его преданность, техническая осведомлённость и энтузиазм помогали нам двигаться с конца стартовой решётки, и теперь мы возглавляем середину пелотона. Хотим поблагодарить Ника и пожелать ему всего наилучшего на следующем этапе карьеры», — сказал глава «Рено» Сириль Абитебуль.