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Экклстоун: Хэмилтон никогда не стремился работать во благо Великобритании

Экклстоун: Хэмилтон никогда не стремился работать во благо Великобритании
Авто / Формула-1 0

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями о возможном присуждении титула рыцаря шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. По его словам, пилот не заслуживает такой регалии, так как в реальности он никогда не стремился работать на благо Великобритании.

«Я не согласен с такими вещами. 20 лет назад у меня был шанс стать рыцарем, но я отказался от такой возможности. Не думаю, что заслуживал этого. Всё, что мною делалось, не делалось ради страны. Если я каким-то образом ей помог, то это хорошо, но этого точно не было в моих намерениях.

Хэмилтон делает отличную работу для Великобритании, с другой стороны, как и я, он никогда не стремился работать во благо страны. Он делает что-то хорошее, но вместе с тем он занимается тем, чем хочет. Есть много других людей, которые стараются приносить пользу родине и при этом не получают никакой финансовой выгоды», — приводит слова Экклстоуна F1i.

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