Мик Шумахер: лучший пилот в истории — мой отец. Так будет всегда
Мик Шумахер, пилот Формулы-2 и сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, считает, что именно его отец по-прежнему является лучшим гонщиком в истории автоспорта.
«Он — лучший пилот в истории. Так будет всегда. Он всегда будет лучшим, так как именно он первым добился таких высот. Отец всегда будет моим героем, не только потому что он мой отец, а ещё и из-за того, что он — легенда нашего спорта.
С момента рождения я всегда видел отца за рулём болида. Потому не мог представить себе иной карьеры. Я люблю гоняться, люблю этот спорт и люблю побеждать», — приводит слова молодого немца Marca.
Следующий сезон Мик Шумахер вновь проведёт в Формуле-2. Его напарником по команде станет Роберт Шварцман.
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