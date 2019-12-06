Мик Шумахер: лучший пилот в истории — мой отец. Так будет всегда

Мик Шумахер, пилот Формулы-2 и сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, считает, что именно его отец по-прежнему является лучшим гонщиком в истории автоспорта.

«Он — лучший пилот в истории. Так будет всегда. Он всегда будет лучшим, так как именно он первым добился таких высот. Отец всегда будет моим героем, не только потому что он мой отец, а ещё и из-за того, что он — легенда нашего спорта.

С момента рождения я всегда видел отца за рулём болида. Потому не мог представить себе иной карьеры. Я люблю гоняться, люблю этот спорт и люблю побеждать», — приводит слова молодого немца Marca.

Следующий сезон Мик Шумахер вновь проведёт в Формуле-2. Его напарником по команде станет Роберт Шварцман.