Вильнёв: в 2020 году «Ред Булл» не сможет бороться за титул из-за «Хонды»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что «Ред Булл» в 2020 году снова не сможет бороться за титул. По словам канадца, силовые установки «Хонды» не могут похвастать надёжностью, которая позволяла бы включиться в гонку за титулом.

«Нет, «Ред Булл» не сможет бороться за титул в 2020 году. Двигатель «Хонды» выдерживает только три или четыре гонки, он не на уровне «Мерседеса» или «Феррари». Силовая установка «Хонды» не способна работать на одном и том же уровне на протяжении семи этапов. Но стоит признать, что у «Ред Булл» действительно хорошая машина», — приводит слова Вильнёва Motorsport-Total.

В 2019 году «Ред Булл» завершил сезон на третьем месте в Кубке конструкторов. С силовыми установками «Хонды» команда добилась трёх побед.