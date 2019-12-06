Квят — 10-й в рейтинге пилотов на сайте Формулы-1. Он опередил Феттеля и Гасли

Официальный сайт Формулы-1 определил десять лучших пилотов минувшего сезона. Рейтинг был составлен согласно оценкам пяти экспертов. Те в каждой гонке выставляли пилотам оценки по десятибалльной шкале. По итогам сезона в Ф-1 вывели среднюю оценку для каждого участника чемпионата.

Первое место досталось гонщику «Мерседеса», шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону (43,7 балла). Второе место у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (43,4), а третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена» (41,8). Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал пятым (39,9), Александер Албон из «Реб Булл» — шестой (39,4), а напарник Хэмилтона Валттери Боттас — седьмой (39,0).

Себастьян Феттель стал единственным пилотом из топ-команд, не попавшим в первую десятку. Десятое место досталось пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту (37,2). Его напарник Пьер Гасли также не попал в топ-10.