Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Албон — гонщик года по версии ФИА

Албон — гонщик года по версии ФИА
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон был признан гонщиком года по версии ФИА, сообщает пресс-служба организации. 6 декабря в Париже прошло гала-представление, в ходе которого были награждены лучшие пилоты минувшего сезона.

Приз в номинации гонщика года достался Албону. Напомним, минувший сезон стал для него дебютным в Формуле-1. Чемпионат он начинал в составе «Торо Россо». Но на фоне слабых выступлений Пьера Гасли в «Ред Булл» в первой половине сезона, Албон получил шанс проявить себя в австрийской команде и был достаточно конкурентоспособным.

В итоге Александер завершил чемпионат на восьмом месте в общем зачёте, набрав 92 очка. Албон не сумел опередить Пьера Гасли и Карлоса Сайнса, которые опередил его лишь на три балла.

Фото награждения Албона можно увидеть на странице обозревателя Джанлуки Д'Алессандро в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019