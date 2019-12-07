Албон — гонщик года по версии ФИА

Пилот «Ред Булл» Александер Албон был признан гонщиком года по версии ФИА, сообщает пресс-служба организации. 6 декабря в Париже прошло гала-представление, в ходе которого были награждены лучшие пилоты минувшего сезона.
Приз в номинации гонщика года достался Албону. Напомним, минувший сезон стал для него дебютным в Формуле-1. Чемпионат он начинал в составе «Торо Россо». Но на фоне слабых выступлений Пьера Гасли в «Ред Булл» в первой половине сезона, Албон получил шанс проявить себя в австрийской команде и был достаточно конкурентоспособным.
В итоге Александер завершил чемпионат на восьмом месте в общем зачёте, набрав 92 очка. Албон не сумел опередить Пьера Гасли и Карлоса Сайнса, которые опередил его лишь на три балла.
Фото награждения Албона можно увидеть на странице обозревателя Джанлуки Д'Алессандро в «Твиттере».
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