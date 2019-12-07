Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Алонсо: не чувствую себя готовым к победе на «Дакаре»

Алонсо: не чувствую себя готовым к победе на «Дакаре»
Авто / Формула-1 0

В 2020 году двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо впервые в карьере выступит на ралли «Дакар». По словам испанца, он не питает иллюзий относительно шансов на победу и не чувствует, что готов с ходу завоевать первое место.

«Еду туда получить удовольствие от интересного опыта. Что касается победы, то не чувствую себя готовым к этому. Хорошо понимаю, что мне не хватает опыта. Когда пробовал силы в таких гонках, как „24 часа Ле-Мана“, „500 миль Индианаполиса“ или „Дайтона“, мог чувствовать себя конкурентоспособным. Но не думаю, что на „Дакаре“ смогу быть на таком же уровне. Мне не нужно витать в облаках. Но буду пробовать различные стратегии. Да, у меня не получится быть самым быстрым, но надеюсь, что закончу ралли на неплохой позиции», — приводит слова испанца GPblog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019