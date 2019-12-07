Алонсо: не чувствую себя готовым к победе на «Дакаре»

В 2020 году двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо впервые в карьере выступит на ралли «Дакар». По словам испанца, он не питает иллюзий относительно шансов на победу и не чувствует, что готов с ходу завоевать первое место.
«Еду туда получить удовольствие от интересного опыта. Что касается победы, то не чувствую себя готовым к этому. Хорошо понимаю, что мне не хватает опыта. Когда пробовал силы в таких гонках, как „24 часа Ле-Мана“, „500 миль Индианаполиса“ или „Дайтона“, мог чувствовать себя конкурентоспособным. Но не думаю, что на „Дакаре“ смогу быть на таком же уровне. Мне не нужно витать в облаках. Но буду пробовать различные стратегии. Да, у меня не получится быть самым быстрым, но надеюсь, что закончу ралли на неплохой позиции», — приводит слова испанца GPblog.
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