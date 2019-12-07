Коронель посоветовал Феттелю завершить карьеру, пока не «стало ещё хуже»

Пилот турингового чемпионата WTCR и эксперт голландского телевидения Том Коронель считает, что четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Себастьяну Феттелю пора завершать карьеру. По его словам, немец уже не сумеет восстановиться после недавних неудач.

«Всё просто, его карьера закончена. Это конец. В прошлом году вы уже видели, как он допустил ошибку на Гран-при Германии, лидируя в одиночестве. Потом в команду пришёл молодой пилот. В „Феррари“ наконец рискнули, и Леклер опередил Себастьяна. Феттель уже не вернётся на вершину. Его карьере конец. Лучше остановиться сейчас, чем позже, когда станет ещё хуже», — приводит слова голландца GPblog.

Сезон-2019 Феттель завершил лишь на пятой позиции, пропусти вперёд пилотов «Мерседеса», Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и напарника по команде, Шарля Леклера.