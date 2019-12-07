Коронель посоветовал Феттелю завершить карьеру, пока не «стало ещё хуже»

Пилот турингового чемпионата WTCR и эксперт голландского телевидения Том Коронель считает, что четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Себастьяну Феттелю пора завершать карьеру. По его словам, немец уже не сумеет восстановиться после недавних неудач.
«Всё просто, его карьера закончена. Это конец. В прошлом году вы уже видели, как он допустил ошибку на Гран-при Германии, лидируя в одиночестве. Потом в команду пришёл молодой пилот. В „Феррари“ наконец рискнули, и Леклер опередил Себастьяна. Феттель уже не вернётся на вершину. Его карьере конец. Лучше остановиться сейчас, чем позже, когда станет ещё хуже», — приводит слова голландца GPblog.
Сезон-2019 Феттель завершил лишь на пятой позиции, пропусти вперёд пилотов «Мерседеса», Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и напарника по команде, Шарля Леклера.
- 7 декабря 2019
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
15:15
-
13:40
-
12:53
-
11:47
-
10:01
-
00:44
- 6 декабря 2019
-
23:57
-
22:54
-
21:58
-
20:59
-
19:54
-
18:57
-
17:46
-
16:08
-
15:40
-
15:02
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:23
-
01:24
- 5 декабря 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:36
-
20:29
-
19:10
-
18:13
-
17:44
-
16:09
-
16:00