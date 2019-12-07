Вольф, Коуэлл и Эллисон покривлялись с Кубком конструкторов
Вчера, 6 декабря, в Париже прошло гала-представление ФИА, в ходе которого Международная федерация автоспорта награждала призёров и чемпионов минувшего сезона.
Команда Формулы-1 «Мерседес» получила Кубок конструкторов. Её руководитель Тото Вольф, а также технический директор Джеймс Эллисон и глава отдела разработки двигателей Энди Коуэлл сфотографировались с трофеем, причём сделали это в интересной манере. Все трое решили покривляться перед фотокорреспондентами.
Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице команды «Мерседес» в социальной сети «Твиттер».
Напомним, «Мерседес» в 2019 году уже в шестой раз кряду выиграл Кубок конструкторов. Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира в третий раз кряду и завоевал шестой титул в карьере.
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