Вольф, Коуэлл и Эллисон покривлялись с Кубком конструкторов

Вчера, 6 декабря, в Париже прошло гала-представление ФИА, в ходе которого Международная федерация автоспорта награждала призёров и чемпионов минувшего сезона.

Команда Формулы-1 «Мерседес» получила Кубок конструкторов. Её руководитель Тото Вольф, а также технический директор Джеймс Эллисон и глава отдела разработки двигателей Энди Коуэлл сфотографировались с трофеем, причём сделали это в интересной манере. Все трое решили покривляться перед фотокорреспондентами.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице команды «Мерседес» в социальной сети «Твиттер».

Напомним, «Мерседес» в 2019 году уже в шестой раз кряду выиграл Кубок конструкторов. Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира в третий раз кряду и завоевал шестой титул в карьере.