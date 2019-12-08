Шварцман — о тестах в Ф-2: темп у нас хороший что в гонке, что в квалификации

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от тестов в Формуле-2, которые он провёл в Абу-Даби.

«Впечатления хорошие, тесты прошли успешно. Машина, конечно, другая по сравнению с Формулой-3, поэтому потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к ней, понять. В целом доволен, потому что темп у нас хороший что в гонке, что в квалификации. Старты я уже научился делать хорошо, пит-стопы тоже. Мы проделали отличную работу, я доволен, многому научился и жду, когда начнётся сезон. Надеюсь, всё будет хорошо, как и в этом году», — приводит слова россиянина пресс-служба SMP Racing.



Гоночный сезон 2020 года в Формуле-2 стартует 20 марта в Бахрейне. Шварцман будет выступать в составе Prema, его напарником будет Мик Шумахер.