Алонсо ответил на обвинения в эгоизме

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не считает себя эгоистичным пилотом. По словам испанца, факты говорят об обратном.

«Репутация — это одно, а факты — совсем другое. Когда вижу такие вещи, как столкновение напарников, что было в этом году, и другие проблемы между партнёрами по команде, вспоминаю, как предоставлял напарнику слипстрим в Монце и в Спа. Знаю, что такое сотрудничество. Так что, когда мы говорим о репутации, лучше сначала смотреть на факты.

Мне не составляло труда делить место в машине с Казуки Накадзимой и Себастьеном Буэми в WEC. У них в этом больше опыта, и они учили меня с первого дня тестов", — приводит слова испанского пилота Motorsport.

Напомним, зимой 2020 года Фернандо дебютирует на ралли «Дакар».