Экклстоун: «Феррари» сыграла главную роль в становлении Ф-1 в её нынешнем виде

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что команда «Феррари» сыграла главную роль в развитии бренда Ф-1. По его словам, именно «Скудерия» помогла выйти чемпионату на нынешний уровень.

«„Феррари“ сыграла главную роль в становлении Формулы-1 в её нынешнем виде. Они были в чемпионате с самого начала. Это волшебное имя. Спросите кого угодно об автоспорте, и вам скажут о „Феррари“. Я всегда был в тесном контакте с господином Феррари. Общение было не самым простым, так как он не говорил по-английски, а я не знал итальянского. Нам всегда требовался переводчик, но он всегда был позитивен и очень любезен», — приводит слова Экклстоуна GPblog.

В сезоне-2019 команда «Феррари» вновь не смогла побороться за титул и завершила сезон на втором месте в Кубке конструкторов.