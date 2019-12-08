Экклстоун: разочаровываю многих тем, что не умираю

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун с юмором относится к своему почтенному возрасту. В октябре 2019 года ему исполнилось уже 89 лет. По словам британца, продолжая жить, он приносит разочарование многим.

«У меня по-прежнему много близких друзей среди членов команд и промоутеров. Теперь даю им советы. Могу сказать, что скучаю по открытию новых стран для Формулы-1. Что касается здоровья и личной жизни, то единственное, что меня беспокоит, что у меня закончатся деньги прежде, чем я умру. Мне нужно сократить расходы. Как бы то ни было, разочаровываю многих тем, что не умираю», — приводит слова Экклстоуна Nextgen-Auto.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media.