Шварцман: я сильнее и быстрее Мика Шумахера
Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился мыслями о предстоящей совместной работе с Миком Шумахером в команде Формулы-2 Prema.
«Отличаются ли задачи передо мной на предстоящий сезон из-за того, что моим напарником будет Мик Шумахер, пилот с громкой фамилией? Ничем не отличаются, просто больше шумихи, будет больше внимания прессы, но я постараюсь от всего этого абстрагироваться и просто делать свою работу. Я знаю, что сильнее Мика как пилот и быстрее, поэтому важно сразу начать работу в правильном направлении и в следующем году всем доказать, кто я такой», — приводит слова Шварцмана F1News.
Гоночный сезон 2020 года в Формуле-2 стартует 20 марта в Бахрейне.
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