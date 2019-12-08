Маркес: Лоренсо не заслужил закончить свою карьеру неудачным сезоном

Испанский мотогонщик Марк Маркес выразил сожаление, что неудачный сезон-2019 стал последним в карьере трёхкратного чемпиона MotoGP И пятикратного чемпиона мира Хорхе Лоренсо. В сезоне-2019 Лоренсо набрал всего 28 очков, ни разу не попав в топ-10.



«Все в MotoGP, включая меня, будут вспоминать те гонки, в которых Хорхе Лоренсо выигрывал свои пять титулов. Радует, что мы напоследок всё же отпраздновали то, чего достигли вместе — командный титул в 2019 году.



Хорхе не заслужил закончить свою карьеру вот так в этом сезоне. Этот год не отражает его потрясающих достижений в ходе карьеры и того, что он сделал для мотогонок. Но мы не могли завершить чемпионат лучшим образом, и надеюсь, что командный титул стал для него неплохим прощальным подарком», — приводит слова Марка Маркеса Autosport.