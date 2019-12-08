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Маркес: Лоренсо не заслужил закончить свою карьеру неудачным сезоном

Маркес: Лоренсо не заслужил закончить свою карьеру неудачным сезоном
Авто / Мотогонки 0

Испанский мотогонщик Марк Маркес выразил сожаление, что неудачный сезон-2019 стал последним в карьере трёхкратного чемпиона MotoGP И пятикратного чемпиона мира Хорхе Лоренсо. В сезоне-2019 Лоренсо набрал всего 28 очков, ни разу не попав в топ-10.

«Все в MotoGP, включая меня, будут вспоминать те гонки, в которых Хорхе Лоренсо выигрывал свои пять титулов. Радует, что мы напоследок всё же отпраздновали то, чего достигли вместе — командный титул в 2019 году.

Хорхе не заслужил закончить свою карьеру вот так в этом сезоне. Этот год не отражает его потрясающих достижений в ходе карьеры и того, что он сделал для мотогонок. Но мы не могли завершить чемпионат лучшим образом, и надеюсь, что командный титул стал для него неплохим прощальным подарком», — приводит слова Марка Маркеса Autosport.

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