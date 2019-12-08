Расселл завершил программу первого дня тестов шин-2021 года за «Мерседес»
Британский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Джордж Расселл завершил программу первого дня шинных тестов на трассе в Абу-Даби. Расселл пилотировал болид «Мерседеса» 2019 года, который был адаптирован специально для использования шин образца 2021 года.
С 2021 года шины станут низкопрофильными и 18-дюймовыми. Подвеска болида «Мерседес» была изменена для корректной работы с новыми шинами.
Расселл в первый день тестов проехал 100 кругов, однако никакой дополнительной информации не сообщается. Испытания продолжатся завтра, 9 декабря.
Напомним, на постсезонных тестах в Абу-Даби Джордж Расселл выступал сразу за две команды — первый день он отработал в «Уильямсе», а во второй — в «Мерседесе».
- 8 декабря 2019
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
-
17:57
-
16:56
-
15:37
-
14:59
-
13:53
-
11:58
-
11:15
-
09:34
- 7 декабря 2019
-
23:32
-
21:29
-
20:52
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
15:15
-
13:40
-
12:53
-
11:47
-
10:01
-
00:44
- 6 декабря 2019
-
23:57
-
22:54
-
21:58
-
20:59
-
19:54
-
18:57
-
17:46
-
16:08
-
15:40
-
15:02
-
14:00
Партнерский контент