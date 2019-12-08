Расселл завершил программу первого дня тестов шин-2021 года за «Мерседес»

Британский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Джордж Расселл завершил программу первого дня шинных тестов на трассе в Абу-Даби. Расселл пилотировал болид «Мерседеса» 2019 года, который был адаптирован специально для использования шин образца 2021 года.



С 2021 года шины станут низкопрофильными и 18-дюймовыми. Подвеска болида «Мерседес» была изменена для корректной работы с новыми шинами.



Расселл в первый день тестов проехал 100 кругов, однако никакой дополнительной информации не сообщается. Испытания продолжатся завтра, 9 декабря.

Напомним, на постсезонных тестах в Абу-Даби Джордж Расселл выступал сразу за две команды — первый день он отработал в «Уильямсе», а во второй — в «Мерседесе».