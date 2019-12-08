Гасли: мой сезон напоминает голливудский фильм
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли подвёл итоги сезона 2019 года.
«Это был очень тяжёлый сезон. Несколько друзей сказали мне, что мой сезон напоминает голливудский фильм. Историю, в которой произошло очень много вещей, которые не могут быть правдой. Я чувствую именно так. За этот сезон я прошёл через весь спектр эмоций — от гнева и разочарования до огромной грусти.
Возможно, в этом году я пережил самый грустный момент в своей жизни, когда на гонке в Спа погиб Антуан Юбер, а два месяца спустя — один из самых счастливых моментов, завоевав первый подиум в Формуле-1. Это напоминало езду на американских горках, но это было полезно с точки зрения опыта как для пилота, так и для человека», — приводит слова Пьера Гасли GPBlog.
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