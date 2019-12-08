На «Сепанге» установили искусственное освещение
На трассе «Сепанг» в Малайзии было установлено искусственное освещение, сообщает официальный твиттер-аккаунт автодрома.
Разговоры о возможности проведения ночной гонки Формулы-1 в Малайзии ходили ещё с 2008 года, до дебюта в календаре чемпионата этапов в Сингапуре и Абу-Даби (в Сингапуре проходит ночная гонка, а в Абу-Даби вечерняя с переходом к искусственному освещению).
Однако ни в 2008 году, ни позднее организаторы этапа в Малайзии так и не установили искусственное освещение.
В последний раз Гран-при Малайзии Формулы-1 проходил в 2017 году, после чего ФОМ принял решение не продлевать контракт с автодромом. В настоящее время на трассе «Сепанг» проводится этап чемпионата по мотогонкам MotoGP И этапы местных и азиатских чемпионатов.
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