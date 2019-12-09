Камильери: сотрудничество Формулы-1 и Netflix — отличный ход

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери считает отличной идеей создание сериала Drive to Survive на Netflix.
«Liberty Media проделала отличную работу в вопросе поиска новых партнёров и связей. Яркий пример этого — сотрудничество с Netflix. После выхода сериала Drive to Survive многие люди стали смотреть серию, ранее никогда не интересуясь автоспортом. Их что-то вдруг привлекло в Формуле-1. Это блестящий ход.
Я не знаю, насколько это было выгодно с коммерческой точки зрения, но это было важно в вопросе имиджа и интереса к гонщикам как к личностям. Тридцать лет назад от людей многое зависело в Формуле-1, но с годами уровень этого упал. Я надеюсь, что с новым регламентом и финансовыми ограничениями ситуация изменится. Среди молодёжи сейчас большой спрос на эмоции и настоящие человеческие отношения», — приводит слова Луи Камильери GPBlog.
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