Уэббер сравнил Боттаса с Хэмилтоном и упрекнул его в нехватке мотивации

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер объяснил, почему Валттери Боттас третий сезон подряд проиграл напарнику по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону. В сезоне-2019 британский гонщик выиграл 11 гонок из 21 и завоевал шестой чемпионский титул, а финский пилот, выигравший четыре этапа, занял второе место в личном зачёте, отстав от напарника на 87 очков.
Боттас, пришедший в «Мерседес» в 2017 году, провёл уже три сезона в составе команды. Во всех трёх случаях сильнейшим по итогам года становился Хэмилтон.
«Льюис провёл мастер-класс для всех. Что касается Валттери, то ему часто не хватает стремления к успеху, если речь идёт о борьбе колесо в колесо», — приводит слова Уэббера GrandPX.news.
Действующие соглашения Хэмилтона и Боттаса с «Мерседесом» рассчитаны до сезона-2020 включительно.
- 9 декабря 2019
-
10:21
-
09:00
-
00:51
- 8 декабря 2019
-
23:51
-
23:01
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
-
17:57
-
16:56
-
15:37
-
14:59
-
13:53
-
11:58
-
11:15
-
09:34
- 7 декабря 2019
-
23:32
-
21:29
-
20:52
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
15:15
-
13:40
-
12:53
-
11:47
-
10:01
-
00:44
- 6 декабря 2019
-
23:57
-
22:54
-
21:58
-
20:59
-
19:54
-
18:57