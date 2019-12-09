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Уэббер сравнил Боттаса с Хэмилтоном и упрекнул его в нехватке мотивации

Уэббер сравнил Боттаса с Хэмилтоном и упрекнул его в нехватке мотивации
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер объяснил, почему Валттери Боттас третий сезон подряд проиграл напарнику по «Мерседесу» Льюису Хэмилтону. В сезоне-2019 британский гонщик выиграл 11 гонок из 21 и завоевал шестой чемпионский титул, а финский пилот, выигравший четыре этапа, занял второе место в личном зачёте, отстав от напарника на 87 очков.

Боттас, пришедший в «Мерседес» в 2017 году, провёл уже три сезона в составе команды. Во всех трёх случаях сильнейшим по итогам года становился Хэмилтон.

«Льюис провёл мастер-класс для всех. Что касается Валттери, то ему часто не хватает стремления к успеху, если речь идёт о борьбе колесо в колесо», — приводит слова Уэббера GrandPX.news.

Действующие соглашения Хэмилтона и Боттаса с «Мерседесом» рассчитаны до сезона-2020 включительно.

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