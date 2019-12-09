Алонсо в подробностях описал разницу между Формулой-1 и «Дакаром»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал об ожиданиях в преддверии дебюта в ралли-рейде «Дакар», очередное «издание» которого пройдёт в Саудовской Аравии в январе 2020 года. Испанский гонщик выступит в составе заводского экипажа «Тойоты».
«Нет ничего более непохожего, чем Формула-1 и «Дакар». Стили пилотирования совершенно разные. На «Дакаре» всё время надо использовать обе ноги, а в гонках на одноместных машинах нельзя одновременно нажимать на газ и тормоз, поскольку потребление топлива сильно возрастёт.
Кроме того — расстояние. В Формуле-1 мы привыкли к полуторачасовой концентрации, хотя есть время расслабиться на прямых, изменить настройки на руле, что-то сделать. А на «Дакаре» каждый метр дистанции — новый. Каждый день на протяжении восьми-девяти часов нужно быть невероятно внимательным. Адаптироваться к этому довольно сложно», — цитирует Алонсо RaceFans.
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