Марко прокомментировал слухи об уходе «Астон Мартин» от «Ред Булл»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал информацию, что будто бы команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт», владельцем которой является миллиардер Лоуренс Стролл, может быть переименована в «Астон Мартин». Напомним, «Астон Мартин» является титульным спонсором «Ред Булл».

Ранее сообщалось, что бизнесмен, чей сын Лэнс Стролл является одним из призовых пилотов «Рейсинг Пойнт», изучает возможность приобретения акций «Астон Мартин», которые за последнее время сильно упали в цене. Если Строллу-старшему удастся приобрести контрольный пакет акций производителя, машины команды из Сильверстоуна будут выкрашены в зелёный цвет.

В то же время, по словам Марко, в ближайшее время не стоит ожидать ухода «Астон Мартин» от «Ред Булл».

«У нас есть контракт», — цитирует его GrandPX.news.