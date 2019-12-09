Хорнер опять сделал комплимент Албону

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз похвалил Александера Албона, который в сезоне-2019 дебютировал в Формуле-1. Представитель Таиланда начал чемпионат в составе «Торо Россо», однако после первой половины сезона его позвали в «Ред Булл», главную команду австрийской компании, поскольку француз Пьер Гасли не показывал ожидаемых результатов.
«Запросто можно забыть, что он провёл первый сезон в Формуле-1. Он всё лучше и лучше понимает, как работают шины, всю сложность того, как функционирует машина. По воскресеньям вы видите, что он прибавляет в темпе.
В это межсезонье он подготовится как следует. И приедет в Мельбурн (на первый этап сезона. — Прим. «Чемпионата») гораздо более подготовленным гонщиком», — цитирует Хорнера GPToday.
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