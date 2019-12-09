Вольф объяснил, почему не общался с «Мерседесом» в ходе уик-энда ГП Бразилии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал пропуск этапа Формулы-1 на «Интерлагосе». Гран-при Бразилии стал для Вольфа первым с 2013 года этапом, на который он не приехал.
По словам руководителя, он настолько доверяет подопечным, что у него ни разу не возникло желания позвонить и поинтересоваться, как идут дела.
«Знаете, у меня действительно не было желания связываться с командой. Я настолько доверяю парням, что у меня ни разу не возникло ощущения необходимости позвонить, чтобы что-нибудь сказать», — цитирует Вольфа официальный сайт Формулы-1.
На Гран-при Бразилии лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял лишь седьмое место, а его напарник Валттери Боттас сошёл из-за отказа двигателя. Хуже команда выступила лишь на Гран-при Германии, где Хэмилтон стал девятым, а Боттас сошёл.
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