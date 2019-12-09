В «Росгонках» уверены, что Гран-при России состоится, несмотря на санкции ВАДА

АНО «Росгонки», являющееся промоутером Гран-при России на «Сочи Автодроме», заверило, что санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России не должны повлиять на проведение российского этапа Формулы-1. Согласно решению исполкома ВАДА, Россия должна лишиться всех крупных международных соревнований со статусом чемпионата мира, однако эта формулировка не проясняет ситуацию с чемпионатами, состоящими из ряда отдельных этапов.
«Главный факт: контракт на проведение Гран-при России Формулы-1 был подписан ещё в 2010 году — до всех разбирательств ВАДА. Соглашение действует до 2025 года. Даже если после рассмотрения апелляции формулировки решений ВАДА останутся прежними, отсутствует юридическая и техническая возможности переноса Гран-при России. Мы уверены, что этап состоится и в 2020 году, и в последующие годы. Продажи билетов на Гран-при уже давно открыты. Приглашаем на „Сочи Автодром“ всех болельщиков, тем более что именно сейчас действуют самые большие скидки на будущий этап Формулы-1», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе АНО «Росгонки».
- 9 декабря 2019
-
17:59
-
17:12
-
16:24
-
16:00
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:21
-
09:00
-
00:51
- 8 декабря 2019
-
23:51
-
23:01
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
-
17:57
-
16:56
-
15:37
-
14:59
-
13:53
-
11:58
-
11:15
-
09:34
- 7 декабря 2019
-
23:32
-
21:29
-
20:52
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
15:15
-
13:40
-
12:53