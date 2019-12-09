В «Росгонках» уверены, что Гран-при России состоится, несмотря на санкции ВАДА

АНО «Росгонки», являющееся промоутером Гран-при России на «Сочи Автодроме», заверило, что санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России не должны повлиять на проведение российского этапа Формулы-1. Согласно решению исполкома ВАДА, Россия должна лишиться всех крупных международных соревнований со статусом чемпионата мира, однако эта формулировка не проясняет ситуацию с чемпионатами, состоящими из ряда отдельных этапов.



«Главный факт: контракт на проведение Гран-при России Формулы-1 был подписан ещё в 2010 году — до всех разбирательств ВАДА. Соглашение действует до 2025 года. Даже если после рассмотрения апелляции формулировки решений ВАДА останутся прежними, отсутствует юридическая и техническая возможности переноса Гран-при России. Мы уверены, что этап состоится и в 2020 году, и в последующие годы. Продажи билетов на Гран-при уже давно открыты. Приглашаем на „Сочи Автодром“ всех болельщиков, тем более что именно сейчас действуют самые большие скидки на будущий этап Формулы-1», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе АНО «Росгонки».

Отберут ли у России этап Формулы-1 и флаг Квята из-за допинг-скандала? В Нидерландах считают, что из-за санкций ВАДА под ударом может оказаться сочинский этап Формулы-1.