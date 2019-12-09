Бергер: Феттель должен атаковать Леклера и показать, чему его научили 4 титула

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер прокомментировал ситуацию, сложившуюся с пилотами «Феррари». По его словам, итальянская команда может извлечь из неё пользу. Также Бергер отметил, что в 2020 году Себастьян Феттель должен показать свой максимум и атаковать Шарля Леклера.

«Преимущество этой ситуации заключается в том, что из пилотов можно извлечь максимум с точки зрения работы с технологиями. Минус такого положения в команде, что кто-то должен справляться с ситуацией. Но в прошлом всем успешным командам это удавалось. Фрэнк Уильямс всегда старался получить в команду двух лучших пилотов, а Энцо Феррари не боялся оказывать давление на первого номера и мог его сделать вторым пилотом.

Что касается Феттеля, то он знает, что ему нужно сделать всё, чтобы избежать поражения от Леклера. Он должен показать, чему его научили четыре титула. Сделать это будет сложно, ведь Леклер молод, быстр и уже завоевал сердца итальянских болельщиков. Феттель в 2020 году должен будет атаковать", — приводит слова Бергера GPblog.