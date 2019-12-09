Экс-пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в последний раз посетил базу «Рено» в Энстоуне. В коротком видеоролике, представленном командой на странице в «Твиттере», видно, как немец выступает перед всем коллективом, благодарит команду и желает ей всего наилучшего в будущем. В свою очередь сотрудники базы проводили его овацией.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Рено» в социальной сети.

Нико Хюлькенберг выступал в составе «Рено» с 2017 года. Минувший сезон он закончил на 14-м месте в общем зачёте, набрав 37 очков. В команде его заменит Эстебан Окон. Что касается Хюлькенберга, то немец не сумел найти себе место в Формуле-1 на следующий сезон и до сих пор не определился с планами на 2020 год.