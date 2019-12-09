Хюлькенберг в последний раз посетил базу «Рено»
Экс-пилот «Рено» Нико Хюлькенберг в последний раз посетил базу «Рено» в Энстоуне. В коротком видеоролике, представленном командой на странице в «Твиттере», видно, как немец выступает перед всем коллективом, благодарит команду и желает ей всего наилучшего в будущем. В свою очередь сотрудники базы проводили его овацией.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Рено» в социальной сети.
Нико Хюлькенберг выступал в составе «Рено» с 2017 года. Минувший сезон он закончил на 14-м месте в общем зачёте, набрав 37 очков. В команде его заменит Эстебан Окон. Что касается Хюлькенберга, то немец не сумел найти себе место в Формуле-1 на следующий сезон и до сих пор не определился с планами на 2020 год.
- 9 декабря 2019
-
20:48
-
20:20
-
19:59
-
19:14
-
18:54
-
17:59
-
17:12
-
16:24
-
16:00
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:21
-
09:00
-
00:51
- 8 декабря 2019
-
23:51
-
23:01
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
-
17:57
-
16:56
-
15:37
-
14:59
-
13:53
-
11:58
-
11:15
-
09:34
- 7 декабря 2019
-
23:32
-
21:29
-
20:52
-
19:19
Партнерский контент