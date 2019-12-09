Марко рассказал, почему «Ред Булл» не завоевал пять побед в сезоне
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что помешало команде выполнить задачу на сезон — пять побед. Напомним, 2019 год австрийская конюшня завершила с тремя победами, и все они были одержаны Максом Ферстаппеном.
«Мы выступили ниже своего потенциала. Пять побед были возможны. У нас не получилось добиться этого результата, потому что, с одной стороны, случились неблагоприятные обстоятельства, в частности несколько аварий. С другой — мы начали прибавлять в области шасси позже, чем ожидалось.
Так что отсутствие пяти побед — последствие слабого старта сезона. В 2020 году всё должно оптимально работать с первых этапов. Мы полностью сосредоточенны на новом болиде", — приводит слова Марко GPblog.
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