Марко рассказал, почему «Ред Булл» не завоевал пять побед в сезоне

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что помешало команде выполнить задачу на сезон — пять побед. Напомним, 2019 год австрийская конюшня завершила с тремя победами, и все они были одержаны Максом Ферстаппеном.

«Мы выступили ниже своего потенциала. Пять побед были возможны. У нас не получилось добиться этого результата, потому что, с одной стороны, случились неблагоприятные обстоятельства, в частности несколько аварий. С другой — мы начали прибавлять в области шасси позже, чем ожидалось.

Так что отсутствие пяти побед — последствие слабого старта сезона. В 2020 году всё должно оптимально работать с первых этапов. Мы полностью сосредоточенны на новом болиде", — приводит слова Марко GPblog.