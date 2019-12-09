Йос Ферстаппен взмахнёт клетчатым флагом на Гран-при Нидерландов

В 2020 году в календарь Формулы-1 вернётся Гран-при Нидерландов. Этап в Зандворте пройдёт в мае. Старт гонки даст экс-пилот Ф-1, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — Йос Ферстаппен, сообщает GrandPX.news. Об этом рассказал спортивный директор этапа Ян Ламмерс, которому предлагали принять участие в этой процедуре.
«Для меня было бы большой честью принять участие в такой церемонии, и я с уважением отношусь к мнениям других. Но я убеждён, что Йос Ферстаппен заслужил это право. Йос занимался карьерой Макса с малых лет, и потому я сделал ему соответствующее предложение», — сказал Ламмерс.
Ферстаппен-старший провёл в Формуле-1 восемь сезонов. За свою карьеру ему удалось два раза подняться на подиум. Лучшим его результатом по итогам сезона стало десятое место в 1994 году.
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