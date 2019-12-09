Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Йос Ферстаппен взмахнёт клетчатым флагом на Гран-при Нидерландов

Йос Ферстаппен взмахнёт клетчатым флагом на Гран-при Нидерландов
Авто / Формула-1 0

В 2020 году в календарь Формулы-1 вернётся Гран-при Нидерландов. Этап в Зандворте пройдёт в мае. Старт гонки даст экс-пилот Ф-1, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — Йос Ферстаппен, сообщает GrandPX.news. Об этом рассказал спортивный директор этапа Ян Ламмерс, которому предлагали принять участие в этой процедуре.

«Для меня было бы большой честью принять участие в такой церемонии, и я с уважением отношусь к мнениям других. Но я убеждён, что Йос Ферстаппен заслужил это право. Йос занимался карьерой Макса с малых лет, и потому я сделал ему соответствующее предложение», — сказал Ламмерс.

Ферстаппен-старший провёл в Формуле-1 восемь сезонов. За свою карьеру ему удалось два раза подняться на подиум. Лучшим его результатом по итогам сезона стало десятое место в 1994 году.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019