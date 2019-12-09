Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ниссани, вероятно, станет резервным пилотом «Уильямса»

Ниссани, вероятно, станет резервным пилотом «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

Руководство «Уильямса» запланировало проведение пресс-конференции в Тель-Авиве на 14–15 января 2020 года, сообщает Motorsport-Total. Источник сообщает, что в эти дни команда из Гроува сделает специальное заявление. Хотя никакие имена пока не назывались, но, скорее всего, речь идёт о предоставлении статуса резервного гонщика команды израильскому пилоту Рою Ниссани. Не так давно он отработал на тестах команды в Абу-Даби. Отметим, что работа израильтянина на трассе «Яс-Марина» не впечатлила. Рой умудрился проиграть напарнику по команде 3,7 секунды, а от Валттери Боттаса отстал на 6,8 секунды.

Место третьего пилота в Гроуве освободилось после того, как Николас Латифи подписал новый контракт с «Уильямсом», согласно которому стал призовым гонщиком.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019