Ниссани, вероятно, станет резервным пилотом «Уильямса»

Руководство «Уильямса» запланировало проведение пресс-конференции в Тель-Авиве на 14–15 января 2020 года, сообщает Motorsport-Total. Источник сообщает, что в эти дни команда из Гроува сделает специальное заявление. Хотя никакие имена пока не назывались, но, скорее всего, речь идёт о предоставлении статуса резервного гонщика команды израильскому пилоту Рою Ниссани. Не так давно он отработал на тестах команды в Абу-Даби. Отметим, что работа израильтянина на трассе «Яс-Марина» не впечатлила. Рой умудрился проиграть напарнику по команде 3,7 секунды, а от Валттери Боттаса отстал на 6,8 секунды.

Место третьего пилота в Гроуве освободилось после того, как Николас Латифи подписал новый контракт с «Уильямсом», согласно которому стал призовым гонщиком.