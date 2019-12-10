Ожье не стал интересоваться причинами ухода Тянака из «Тойоты»
Новобранец «Тойоты», многократный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье не стал углубляться в причины ухода из команды Отта Тянака, который в 2019 году стал чемпионом в её составе. По словам француза, все слухи о тяжёлой атмосфере, связанной с руководителем Томми Мякиненом, не имеют для него значения.
«Не думаю, что мне придётся выживать в этой команде, это не то слово. Я немного пообщался с Оттом. Как и все, был немного удивлён его уходом, ведь здесь он впервые стал чемпионом. Но как бы то ни было, невозможно делиться информацией со всеми. Я должен получить здесь собственный опыт. Лично я жду начала работы с командой. Томми Мякинен был моим героем с самого детства», — приводит слова Ожье Autosport.
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