Ожье не стал интересоваться причинами ухода Тянака из «Тойоты»

Новобранец «Тойоты», многократный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье не стал углубляться в причины ухода из команды Отта Тянака, который в 2019 году стал чемпионом в её составе. По словам француза, все слухи о тяжёлой атмосфере, связанной с руководителем Томми Мякиненом, не имеют для него значения.

«Не думаю, что мне придётся выживать в этой команде, это не то слово. Я немного пообщался с Оттом. Как и все, был немного удивлён его уходом, ведь здесь он впервые стал чемпионом. Но как бы то ни было, невозможно делиться информацией со всеми. Я должен получить здесь собственный опыт. Лично я жду начала работы с командой. Томми Мякинен был моим героем с самого детства», — приводит слова Ожье Autosport.