Босс «Пирелли» прокомментировал возможный переход Хэмилтона в «Феррари»

Марко Тронкетти Провера, генеральный директор компании «Пирелли», поставляющей шины командам Формулы-1, рассказал, что думает о возможном переходе выступающего за «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно, и вероятность его перехода в «Феррари» повысится, если в немецкой компании решат продать свою команду Формулы-1.

«Где бы ни оказался, он будет хорошо выступать, так как он великий гонщик. Но давайте не забывать, что Феттель и Леклер тоже классные гонщики. Такое изменение на самом деле мало что изменит, поскольку «Феррари» во многих гонках уже показывала, что за неё выступают очень сильные пилоты», — приводит слова Тронкетти Проверы GrandPX.news.

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