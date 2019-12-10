В Формуле-1 отказались переходить на новые шины в 2020-м

В сезоне-2020 свойства составов резины останутся теми же, что были в 2019 году, объявила пресс-служба Международной автомобильной федерации.
Изначально планировалось, что в 2020 году команды Формулы-1 перейдут на шины новой спецификации, однако после испытаний на трассе от этого решено было отказаться.
«После того как были протестированы и проанализированы шины новой спецификации на сезон-2020, состоялось голосование в соответствии со статьёй 12.6.1 технического регламента. В результате было принято единогласное решение сохранить шины спецификации 2019 года на сезон-2020», — сказано в сообщении пресс-службы ФИА.
Напомним, в сезоне-2021 Формула-1 перейдёт на новый технический регламент. Среди новинок — отказ от 13-дюймовых колёс в пользу 18-дюймовых.
- 10 декабря 2019
-
14:49
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:48
-
20:20
-
19:59
-
19:14
-
18:54
-
17:59
-
17:12
-
16:24
-
16:00
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:21
-
09:00
-
00:51
- 8 декабря 2019
-
23:51
-
23:01
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
-
17:57