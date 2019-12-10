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В Формуле-1 отказались переходить на новые шины в 2020-м

В Формуле-1 отказались переходить на новые шины в 2020-м
Авто / Формула-1 0

В сезоне-2020 свойства составов резины останутся теми же, что были в 2019 году, объявила пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Изначально планировалось, что в 2020 году команды Формулы-1 перейдут на шины новой спецификации, однако после испытаний на трассе от этого решено было отказаться.

«После того как были протестированы и проанализированы шины новой спецификации на сезон-2020, состоялось голосование в соответствии со статьёй 12.6.1 технического регламента. В результате было принято единогласное решение сохранить шины спецификации 2019 года на сезон-2020», — сказано в сообщении пресс-службы ФИА.

Напомним, в сезоне-2021 Формула-1 перейдёт на новый технический регламент. Среди новинок — отказ от 13-дюймовых колёс в пользу 18-дюймовых.

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