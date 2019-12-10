Сайнс прошёл подгонку сиденья для болида 2020 года
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прошёл подгонку сиденья для болида 2020 года. Об этом рассказал сам испанец, разместив соответствующий пост и фото на своей странице в «Твиттере».
«Подгонка сиденья на 2020 год завершена. Очень рад отправиться на рождественские каникулы, решив эти вопросы», — написал испанец.
Соответствующий твит можно увидеть на странице Карлоса в социальной сети.
Минувший сезон стал для Карлоса Сайнса первым в составе «Макларена». По итогам 2019 года он занял шестое место в общем зачёте, опередив Александера Албона и Пьера Гасли, которые по полсезона провели в составе «Ред Булл». Карлос стал первым за последние несколько лет пилотом не из топ-команд, завершившим сезон на шестом месте.
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