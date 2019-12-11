Источник: Хэмилтон разбил мотоцикл Валентино Росси

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», разбил мотоцикл «Ямахи», принадлежащий семикратному чемпиону мира по мотогонкам Валентино Росси, утверждает итальянское издание Corriere dello Sport.

Хэмилтон и Росси временно обменялись техникой на автодроме в Валенсии в рамках рекламного мероприятия, организованного одним из спонсоров. Официальных фотографий не появлялось, и сообщается, что причиной стала авария гонщика. Льюис разбил мотоцикл Валентино, хотя остался при этом цел и невредим.

В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке Ф-1 и в третий раз подряд стал сильнейшим по итогам сезона. Что касается Росси, последний титул которого датирован 2009 годом, то он стал седьмым в личном зачёте MotoGP, лишь дважды поднявшись на подиум.

