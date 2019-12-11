Абитебуль рассказал о главных проблемах «Рено» в Формуле-1

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что, по его мнению, сдерживает прогресс французской команды, которая вернулась в Формулу-1 в 2016 году, но не одержала пока ни одной победы с того времени. Более того, никто из гонщиков «Рено» за четыре сезона ни разу не попал на подиум.

«Чтобы побеждать в Формуле-1, нужно иметь в составе лучших гонщиков, лучшее шасси и лучший мотор.

У нас всё в порядке с гонщиками, хотя Даниэлю понадобилось время, чтобы освоиться с машиной. С мотором также больше нет никаких проблем. Значит, наши главные проблемы связаны с шасси», — приводит слова Абитебуля Grandprix247.

Напомним, ранее стало известно о расставании «Рено» с техническим директором Ником Честером, отвечавшим за подготовку шасси.

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, потеряв одну позицию по сравнению с 2018 годом.

Абитебуль заявил, что у «Рено» самый мощный мотор, а у «Мерседеса» — слабейший