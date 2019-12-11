Гасли обвинил Марко в том, что тот нарушил обещание

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли заявил, что гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не сдержал обещания оставить его на весь сезон в главной команде.

Напомним, Гасли первую половину сезона-2019 провёл в «Ред Булл», однако после летнего перерыва его вследствие неудовлетворительных результатов отправили назад в «Торо Россо», где он стал напарником россиянина Даниила Квята.

«Хельмут пообещал мне кое-что: в частности, внести изменения в машину. Также он сказал мне, что я останусь в команде до Гран-при Абу-Даби. Некоторые обещания не были выполнены.

Меня расстроило это. Но я понимаю, что в Формуле-1 имеет значение не только скорость. Ф-1 — безжалостный мир, где многое зависит от денег и политики», — приводит слова гонщика GrandPX.news.

Лучший результат в сезоне и в карьере Гасли показал на Гран-при Бразилии, когда уже выступал за «Торо Россо». На «Интерлагосе» француз финишировал вторым, уступив лишь бывшему напарнику Максу Ферстаппену.