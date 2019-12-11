В «Пирелли» объяснили, почему команды Формулы-1 отказались от новых шин

Компания «Пирелли», поставляющая шины командам Формулы-1, выпустила пресс-релиз, в котором назвала причины отказа коллективов от перехода на шины новой спецификации в 2020 году.

Изначально планировалось, что в 2020 году команды Ф-1 перейдут на более долговечные и эффективные шины новой спецификации, однако после испытаний на трассе от этого решено было отказаться, поскольку новинка негативным образом сказалась на аэродинамических свойствах автомобилей.

«Командам больше не придётся изменять конструкции машин 2020 года, что нужно было бы делать в случае необходимости адаптации к новой резине.

Команды получат возможность вести разработку машин 2020 года — работы в этом направлении продвинулись уже достаточно далеко — без перерыва.

Кроме того, использование шин сезона-2019 обеспечит стабильность, так как команды будут использовать хорошо знакомый продукт в последний год действия текущего регламента», — говорится в сообщении пресс-службы «Пирелли».