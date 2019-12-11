Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В ФИА прокомментировали санкции к России со стороны ВАДА

В ФИА прокомментировали санкции к России со стороны ВАДА
Авто / Формула-1 0

Международная автомобильная федерация прокомментировала ситуацию касательно будущего Гран-при России на «Сочи Автодроме» после наложения санкций на Россию со стороны Всемирного антидопингового агентства.

«Учитывая право РУСАДА оспорить решение по кодексу ВАДА, ФИА в сотрудничестве с владельцами коммерческих прав Формулы-1 за всеми существенными изменениями в этом вопросе, принимая во внимание любые возможные юридические и практические последствия, которые они могут иметь», — цитирует представителя ФИА RaceFans.

Ранее промоутер Гран-при России АНО «Росгонки» также обратил внимание на пункт, согласно которому право на проведение этапа может быть отозвано, только если это возможно юридически и физически. Контракт на проведение Гран-при России подписан до 2025 года.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019