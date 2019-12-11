В ФИА прокомментировали санкции к России со стороны ВАДА

Международная автомобильная федерация прокомментировала ситуацию касательно будущего Гран-при России на «Сочи Автодроме» после наложения санкций на Россию со стороны Всемирного антидопингового агентства.
«Учитывая право РУСАДА оспорить решение по кодексу ВАДА, ФИА в сотрудничестве с владельцами коммерческих прав Формулы-1 за всеми существенными изменениями в этом вопросе, принимая во внимание любые возможные юридические и практические последствия, которые они могут иметь», — цитирует представителя ФИА RaceFans.
Ранее промоутер Гран-при России АНО «Росгонки» также обратил внимание на пункт, согласно которому право на проведение этапа может быть отозвано, только если это возможно юридически и физически. Контракт на проведение Гран-при России подписан до 2025 года.
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